وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة طيبة الجديدة بالأقصر

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات مدينة طيبة الجديدة الواقعة بنطاق محافظة الأقصر، حيث شملت المشروعات مرافق " مياه شرب وصرف صحي "، وطرق وكهرباء واتصالات وغير ذلك، بعددٍ من المناطق بالمدينة.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدينة ولا سيما ما يتعلق بأعمال البنية الأساسية، وذلك في إطار زيادة الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحقيق التنمية المستهدفة وتوفير الحياة الكريمة لأهالي الصعيد.

مشروعات مدينة طيبة الجديدة

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ (طرق - مياه - صرف صحى ) لموقع الإسكان الاجتماعي بمساحة 480 فدانا، وجارٍ تنفيذ أعمال " الفرمة " للطرق وشبكات المياه والخط الناقل وشبكات الصرف الصحي ومحطتي الرفع وخطي الطرد (1,2) للمرحلة الثانية بمنطقة 620 فدانا، وأعمال تنفيذ مرافق ( طرق " فرمة " - مياه - صرف صحى - ري ) لمساحة " 530 " فدانا وتشمل ( إسكان متوسط - إسكان اجتماعي - مناطق خدمات إقليمية ) ضمن منطقة الامتداد بمساحة 6050.81 فدان.

وأضاف، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ شبكات كهرباء قطع أراضي الإسكان الاجتماعي " المرحلة الثانية " لمنطقة 620 فدانا ، وشبكات الكهرباء لمساحة 374 فدانا استكمالاً للمرحلة الأولى للإسكان الاجتماعي (480 فدانا )، وجارٍ تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع شبكة كهرباء وتليفونات المنطقة الصناعية والمنطقة السياحية والمنطقة ج بالمدينة، وشبكة الكهرباء لمنطقة العمارات بالإسكان الاجتماعي بالمرحلة الثانية ( 620 فدانا )، ومنطقة الخدمات الاستثمارية بمساحة 202 فدان، وشبكة التليفونات الرئيسية والثانوية للمجاورة الثانية بمنطقة الإسكان الاجتماعي الـ480 فدانا.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ استكمال طرق منطقة الإسكان الاجتماعي لباقي منطقة 480 فدانا " تربة زلطية – أسفلت "، وطرق منطقة الإسكان الاجتماعي لباقي منطقة 620 فدانا، وأعمال تنفيذ ( فرمة - سن - أسفلت ) للحارة الخارجية فقط للطريق الدائري على الحدود الشرقية لكردون المدينة، وأعمال تنفيذ قناة متاخمة لحدود وادي بنات برى الشرقية لتجميع السيول من الروافد الصغيرة، لحماية المدينة من مخاطر السيول، وجارٍ الانتهاء من أعمال استكمال زراعة وتشجير منطقة الاسكان الاجتماعي مرحلة أولى 480 فدانا.

وأشار " عبد الرشيد " إلى أنه تم حتى الآن تخصيص 5 آلاف قطعة أرض سكنية، وتم طرح 76 قطعة أرض بنشاط استثمارى بالمدينة بنظام آلية التخصيص الفورى بأنشطة متنوعة ( جامعات خاصة – مدارس خاصة – خدمات لوجيستية – تجارى – إدارى - .... ) بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية (ورش – صناعي )، لافتاً إلى أنه تم تخطيط منطقة صناعية بمساحة 382.71 فدان تضم 659 قطعة أرض بمساحات مختلفة تتراوح من (300 م2 – 7200 م2 )، وتم تخصيص مساحة 8 أفدنة لإنشاء صومعة تستوعب إنتاج 60 ألف فدان لشركة مطاحن مصر، كما تم تخصيص 14 قطعة بنشاط ورش و8 قطع بنشاط مصانع.

وقال: تم بدء الدراسة بالجامعة التكنولوجية بمنطقة الخدمات الاستثمارية بالمدينة على مساحة 31 فدانا والتي تم تنفيذها في وقت وجيز وجودة عالية بمجهودات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتكون مدينة طيبة الجديدة من أوائل 5 مدن بالجمهورية ينشأ بها هذا النوع من الجامعات، كما أنه جارٍ حالياً تنفيذ فرع لجامعـة مصر للعلـوم والتكنولوجيـا على مساحـة 44 فــدانا لإنشــاء 13 كلية بحي الجامعات بالمدينة، كما تم تخصيص أرض لجامعة المستقبل بمساحة 20 فدانا.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من التعديلات على المدارس القائمة بالمدينة وتشغيلها كمدارس النيل الدولية لخدمة قاطني مدينة طيبة الجديدة ومحافظة الاقصر، ومشروع مبنى لإدارة مرور الأقصر بمنطقة الخدمات الإقليمية بالمدينة، بينما شملت مشروعات الطرق الانتهاء من رفع كفاءة الحارة القائمة بطريق المدخل الشرقي للمدينة (الأقصر – قنا – البحر الأحمر ).

كما تم الانتهاء من مشروع تنفيذ استكمال محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 15 الف م3/يوم، ومحطتي الرفع ( 1 ، 2) للصرف الصحى للمنطقة السياحية والمنطقة الصناعية.تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مدينة طيبة الجديدة بموجب القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2000 م بمساحة 5445.24 فدان، وتم إضافة مساحة 4050.86 فدان بالقرار رقم 329 لسنة 2014، وتقع مدينة طيبة الجديدة على بعد 14 كم شمال شرق مدينة الأقصر، وتبعد 10 كم عن مطار الأقصر الدولي.