المنتدى العربي الأوروبي: جهود لجنة العفو الرئاسي لاقت استحسان المجتمع الدولي

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين تضم 30 شخصًا، بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا إلى جانب المحبوسين على ذمة قضايا رأي، خلال ساعات.

وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن لجنة العفو الرئاسي منذ إعادة تفعيل دورها بصلاحيات كاملة في أبريل الماضي أفرجت عن عدد كبير من المحبوسين تخطى الألف سجين، وهو ما يعد مؤشرًا على نجاح الحوار الوطني.

القيادة السياسية أشركت جميع الأطراف في صناعة القرار

وأضاف «نصري» في حديثه لـ «الوطن»، أن الإفراج عن سجناء الرأي والسياسيين كان طلبا من القوى السياسية، وله دلالات كبيرة بأن القيادة السياسية أرادت مشاركة جميع الأطراف في صناعة القرار.

وأشار إلى أن قرارات الإفراج لاقت استحسان كبير جدًا من المجتمع الدولي، على رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودول أعضاء مجلس حقوق الإنسان.

تحول كبير في الملف الحقوقي المصري

وأوضح رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، أن القرارات المتتالية للجنة العفو الرئاسي تأتي تأكيدا على التحول الكبير في الملف الحقوقي المصري بشكل عام، وملف الإفراج عن السجناء بشكل خاص.

واستكمل، أنه على الرغم من كل هذا ما زالت المنظمات الدولية ذات التوجه السياسي لا تسلط الضوء على تطور الملف الحقوقي المصري في تقاريرها التي تصدر عنها.

وأشاد «نصري» بمبادرة إعادة الدمج المجتمعي للمفرج عنهم واعتبرها في غاية الأهمية، خاصة أنها تساعد المفرج عنهم للعودة إلى حياتهم مرة أخرى بشكل طبيعي، بعد أن كانوا يحسبوا على أنهم سجناء، وهو ما يتطلب دعم جميع الأجهزة الإدارية.