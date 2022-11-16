برنامج «8 الصبح» يُشيد بمانشيتات «الوطن».. «العفو الرئاسي.. مصر بتفرح»

استعرض برنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية DMC، مانشيتات جريدة عدد الوطن في عدد اليوم، في إطار استعراضه لأهم عناوين الصحف.

العفو الرئاسي.. مصر بتفرح

وتناول البرنامج مانشيت الملف الخاص لجريدة الوطن بشأن العفو الرئاسي، والذي جاء فيه: «العفو الرئاسي.. مصر بتفرح»، حقوقيون: استمرار «العفو» خطوة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان.

وقال أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي، إنّ إجراء العفو الرئاسي خطوة عير منفصلة عن رؤية الدولة على ملف حقوق الإنسان بشكل عام، حيث قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021، رؤية مصر الاستراتيجية لحقوق الإنسان، وقرر قبلها إنهاء حالة الطوارئ.