حزب التجمع يشيد بجهود «العفو الرئاسي»: تقطع الطريق على المتربصين بالدولة

قال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إنّ قرارات لجنة العفو الرئاسي تمنح المفرج عنهم وأسرهم، طاقة أمل، خاصة مع وجود إرادة سياسية لدمجهم في المجتمع مرة أخرى من خلال عودة بعضهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم، والعودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

فؤاد: القيادة السياسية حريصة على مستقبل أبناء الوطن

وأضاف «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استمرارية عمل لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعد دليلا على حرص القيادة السياسية على مستقبل أبناء الوطن ممن لم تتلوث أياديهم بالدماء.

وأشار، إلى أن قرارات العفو الرئاسي تلقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، كما أن الدولة وقياداتها تؤكد تعاملها بجدية في هذا الملف، بما يقطع الطريق على جميع المشككين والمتربصين بالدولة المصرية.

وتابع، مساعد رئيس حزب التجمع، أن القرارات الأخيرة تعد تأكيدا على أن الجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع، وكذلك تمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني، ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية، من خلال توفير أجواء إيجابية تفتح نافذة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني وجعلها قابلة للتطبيق حال صدورها.

الإفراج عن قائمة جديدة

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، أمس الثلاثاء، الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا، وضمت القائمة 30 اسما، وفقًا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة،مؤكدة استمرار عمل اللجنة في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيا، وذلك بالتنسيق المستمر مع كل أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.