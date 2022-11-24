تطورات الأزمة الصحية لـ أنغام.. ممنوعة من الأكل وتتغذى على المحاليل

استقرت الحالة الصحية للفنانة أنغام، بعد الأزمة الصحية التي تعرضها لها مؤخرا، إذ أجرت عملية جراحية منذ أيام، وحدثت لها مضاعفات أدت إلى دخولها إلى المستشفى من جديد.

تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

وقالت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، «أجرت الفنانة أنغام عملية جراحية منذ 5 أيام بسبب مشكلة في المعدة، ثم خرجت من المستشفى، ولكن حدث لها انتكاسة ومضاعفات، وهذه الأمر حدث لحالات نادرة، ما إلى دخولها المستشفى من جديد».

تفاصيل حالة أنغام

وعن تفاصيل حالة أنغام الصحية، أضافت نادية مصطفى لـ«الوطن»: «كنت في زيارة لـ أنغام اليوم بالمستشفى، وأخبرتني أنها لديها التصاق في الأمعاء، وممنوعة من الطعام والشراب، وتتغذى عبر المحاليل، وغير ممنوع عنها الزيارة، ويتردد عليها أصدقائها وعائلتها، ومعها أولادها، ولكن هناك استجابة في العلاج».

نادية مصطفى تطالب جمهورها بالدعاء لها

وطالبت نادية مصطفى جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل قائلة: «ربنا يشفيها ويعفو عنها، يرجعها لجمهورها بالسلامة».