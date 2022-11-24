آخرها أمس.. أنغام تخضع لـ3 عمليات جراحية في 7 أشهر

خضعت المطربة أنغام خلال الساعات القليلة الماضية لعملية جراحية كبيرة، أدت إلى مضاعفات استلزمت البقاء في المستشفي تحت الملاحظة، حسبما ذكر البيان الذي نُشر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام».

وجاء البيان الذي نشرته صفحة أنغام، كالتالي: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة، أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى».

أنغام تخضع لعمليتين جراحيتين

وخضعت أنغام لعمليتين جراحيتين، في مايو الماضي، الأولى في الكتف والأخرى في رسغ اليد، وظلت بعدها فترة في المنزل، بعيدة عن الحفلات الغنائية، لتلقي جلسات العلاج الطبيعي.

وخلال فترة العلاج حرصت أنغام علي طمأنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية من خلال «تدوينة» عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة، قائلة: «‏شكرًا من قلبي على كل كلمة حلوة وكل دعاء من القلب، اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم، وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي.. ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة».

نجوم الفن يدعمون انغام في مرضها

وحرص عدد من نجوم الفن والجمهور علي دعم أنغام بعد إعلانها إجراء عملية جراحية ثالثة في فترة قصيرة، أبرزهم منة شلبي، التي كتبت: «ربنا يعافيكي يا رب ألف سلامة»، أما هند صبري فقالت: «ألف سلامة عليكي حبيبتي»، ونادية مصطفى: «ألف سلامة عليكي حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي وترجعلنا بألف سلامة».