تفاصيل الأزمة الصحية لـ أنغام.. لا تزال في المستشفى تحت الملاحظة

فرضت أسرة الفنانة أنغام، حالة من السرية التامة عن تفاصيل حالتها الصحية، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفي منذ أسبوع .

تفاصيل الأزمة الصحية لـ أنغام

ويبحث الجمهورعن تفاصيل الأزمة الصحية الشديدة لـ أنغام، إذ خضعت لعملية جراحية كبيرة مؤخرًا، وحدثت لها مضاعفات شديدة، بجسب ما أكّد مصدر مقرب منها، لـ«الوطن».

أسرة أنغام تتكتم على حالتها الصحية

ورفضت أسرتها توضيح تفاصيل حالتها الصحية، بناء على رغبة منها حتي تمر تلك الفترة بسلام حيث أنها لا تزال فى المستشفى تحت الملاحظة، كما أنّ نقابة المهن الموسيقية تتابع حالتها الصحية مع أولادها والمقربين منها .

وعكة صحية شديدة لـ أنغام

وكشف المكتب الإعلامي عبر الحسابات الرسمية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإصدار بيانٍ رسمي، جاء فيه: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى».

وأضاف المكتب الإعلامي عن الحالة الصحية للفنانة أنغام: «حاليا ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن، وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول».

وتابع: «نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها.. نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل»