في ذكرى وفاته.. 12 عملا لـ توفيق الدقن ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية

«أحلى من الشرف مفيش.. صلاة النبي أحسن.. يا آه يا آه.. أنا رجل لعين يا أخي.. كلها فتوات طب مين اللي هينضرب»، هذه العبارات من أبرز وأشهر الإفيهات التي تميز بها الفنان القدير توفيق الدقن، الذي يمر اليوم 34 عامًا على وفاته، إذ رحل في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر عام 1988، بعد حياة فنية حافلة أثمرت عن ما يزيد 350 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح.

34 عامًا على ذكرى وفاة توفيق الدقن

تميّز توفيق الدقن، بأدواره التي طالما أبدعها خصوصًا إتقانه لأدوار الشر المغلفة بطابع كوميدي في كثير من الأحيان أبرزها «ابن حميدو، أحبك يا حسن، البحث عن المتاعب، في الصيف لازم نحب، شنطة حمزة، أنا وهو وهى».

في قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية

وتم اختيار 12 فيلمًا شارك فيهم الفنان توفيق الدقن ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996 وهم «درب المهابيل» عام 1955، و«في بيتنا رجل» عام 1962، و«الناصر صلاح الدين» عام 1963، و«القاهرة 30» عام 1966، و«مراتي مدير عام» في نفس العام، و«المتمردون» عام 1968.

كما ضمت القائمة أفلام «يوميات نائب في الأرياف» عام 1969، و«الأرض» عام 1970، و«ليل وقضبان» عام 1973، و«المذنبون» عام 1976، و«حدوتة مصرية» عام 1982، و«خرج ولم يعد» عام 1985.