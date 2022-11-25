«حياة كريمة» بجامعة كفر الشيخ.. ندوة توعوية في «ألسن»

نظمت مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، ندوة توعوية في كلية الألسن تحت عنوان «تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات»، بحضور الدكتور عبدالحميد غلاب عميد الكلية، والدكتور مسعد زين العابدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بمشاركة الدكتور أحمد سليم عضو مؤسسة حياة كريمة، والدكتور رشدى العدوى، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وحضور طلابى.

عرض فيلم تسجيلي عن المبادرة الرئاسية

وبدأت الندوة بعرض فريق عمل مؤسسة حياة كريمة، فيلمًا تسجيليًا حول مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصرح الدكتور عبد الحميد غلاب، عميد كلية الألسن، بأن الندوة تأتي في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التى تنظمها مؤسسة «حياة كريمة» داخل الجامعات بكل محافظات الجمهورية، لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتحقيق التنمية المستدامة.

أكد الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى حجم الإنجاز المحقق وتأثيره الإيجابي على تحسين جودة الحياة والتبشير بمستقبل أفضل.

«حياة كريمة» تهدف للتأكيد على أهمية العمل التطوعي

وأشار الدكتور مسعد زين العابدين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف للتأكيد على أهمية العمل التطوعي، وجذب الشباب لفكرة العمل المجتمعي والخدمي.

وأوضح الدكتور أحمد سليم، عضو مؤسسة حياة كريمة، أن هناك أنشطة تدريبية متنوعة تقدمها المؤسسة من بينها، التدريب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وأنشطة تدريبية توعوية للشباب من أجل فتح قنوات تواصل مباشرة بين المؤسسة والمجتمع وخصوصا، فئة الشباب، وهناك خطة متنوعة للأنشطة من خلال مجموعات عمل، تتضمن التدريب والتطوير والتوعية.