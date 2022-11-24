179 مليون جنيه لتنفيذ 140 ألف وصلة مياه شرب في قرى «حياة كريمة» بسوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أعمال تنفيذ 140 ألف وصلة مياه شرب في 181 قرية بمراكز طما والمراغة وساقلتة والمنشأة وجرجا ودار السلام والبلينا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

الانتهاء من تنفيذ الأعمال في فبراير 2023

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إنه سيتم الانتهاء من أعمال التوصيل في فبراير المقبل.

وأشار المهندس أحمد علي مدير عام متابعة المشروعات في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه جار تنفيذ 38200 ألف وصلة في 34 قرية بمركز طما بقيمة 46 مليون جنيه، و30400 ألف وصلة في 23 قرية بمركز المراغة بقيمة 37 مليون جنيه، و6506 ألف وصلة في 14 قرية بمركز ساقلتة، و19774 ألف وصلة في 33 قرية بمركز المنشأة بقيمة 35 مليون جنيه.

تنفيذ وصلات المياه بقرى «حياة كريمة»

وأوضح «علي»، تنفيذ 14 ألف وصلة في 29 قرية بمركز جرجا، و22900 ألف وصلة في 29 قرية بمركز البلينا بقيمة 50 مليون جنيه، و9200 ألف وصلة مياه شرب في 19 قرية بمركز دار السلام بقيمة 11 مليون جنيه.