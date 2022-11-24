تنفيذ 93% من مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز الشهداء ضمن «حياة كريمة»

قبل انطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كانت القرى المصرية تعاني من انعدام أبسط الخدمات التي يحتاجها الإنسان ليحيا حياة آدمية، لكن بعد مدة ليست بالكبيرة من بدء تنفيذ مشروعات المبادرة، بدأت تلك الخدمات تظهر واحدة تلو الأخرى، وانعكس ذلك بشكل ملحوظ على أهالي الريف.

تفاصيل مشروعات الصرف الصحي في مركز الشهداء

وقال علاء الدين حسن، منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، إن الأعمال لازالت جارية في قطاع الصرف الصحي بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات إنشاء محطة معالجة بنسبة 65%، وكذلك مشروعات توصيل الصرف صحي بنسبة تنفيذ 93%، بجانب مد وتدعيم شبكات انحدار بنسبة 96%.

وأكد منسق عام «حياة كريمة» بالمنوفية لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لمشروعات الوصلات المنزلية، فإنه تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 80%، إضافة إلى تنفيذ مشروعات توسعات محطات معالجة بنسبة تنفيذ 67%، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تنفيذ خطوط طرد بنسبة 90%، ومشروعات توصيل صرف صحي لقرى محرومة بنسبة 84%.

وأوضح منسق عام المبادرة، أن مشروعات الصرف الصحي ومشروعات قطاع المياه جاءت في مقدمة مشروعات «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا.

«الورداني»: القرى تحولت إلى مدن

وقال سامح الورداني أحد أبناء مركز الشهداء، أن أغلب قرى مركز الشهداء كانت محرومة في الماضي من الصرف الصحي، وبعد «حياة كريمة» دخل الصرف الصحي كل قرى المركز، ولم يعد هناك من يشكو من الصرف الصحي مثل السابق، مؤكدا أن القري تحولت بشكل كامل إلى مدن بعد تنفيذ مشروعات المبادرة في مركز الشهداء، قائلا «الريف اتغير خالص وبقى فيه حياة كويسة».