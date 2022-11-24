13 قافلة طبية مجانية لـ«حياة كريمة» في عدد من المحافظات اليوم

حرصا على صحة المواطنين، تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على إطلاق قوافل طبية بشكل دوري في المحافظات والقرى الأكثر احتياجا، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق بين المؤسسة ووزارة الصحة والسكان، وشهد عدد من المحافظات، اليوم الخميس، إطلاق بعض القوافل الطبية، من أجل توفير الخدمة الطبية للمواطنين دون مقابل مادي، وتوضح «الوطن» التفاصيل في هذا التقرير.

التخصصات الطبية

حيث أطلقت اليوم، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» 13 قافلة طبية في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتضم كل قافلة عدد من التخصصات الطبية من أجل توفير الخدمة الطبية الشاملة للأهالي، وجاءت التخصصات الطبية بقوافل «حياة كريمة» الطبية على النحو التالي:

- النساء والولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال

- الباطنة

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد

- الأسنان

- القلب

- الجلدية

- خدمات الأشعة

- خدمات التحاليل.

محافظات انتشار قوافل حياة كريمة الطبية

وتنتشر القوافل الطبية التابعة لمؤسسة «حياة كريمة» في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية وهم:

- محافظة القاهرة

- محافظة البحيرة

- محافظة مطروح

- محافظة الوادي الجديد

- محافظة المنوفية

-محافظة الغربية

- محافظة دمياط

- محافظة بني سويف

- محافظة سوهاج

- محافظة المنيا

- محافظة أسوان

- محافظة قنا

يذكر أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعمل على الارتقاء بحياة المواطن المصري بالتعاون مع الجهات الحكومية، فتهتم بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، خصوصا في المناطق الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، سواء كانت خدمات طبية أو خدمات تعليمية أو خدمات بنية تحتية وغيرها.