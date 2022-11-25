شعبة الخضار والفاكهة: لدينا فائض إنتاج يزيد عن احتياجات السوق المحلية

بشرت شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين بأن هناك انفراجة تدريجية تحدث لأسعار الخضار والفاكهة، وأن هناك فائضا كبيرا من المنتجات الزراعية تصدره الدولة للعديد من الدول العربية والأجنبية.

وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار الخضار والفاكهة كالطماطم والبطاطس والبسلة والجزر والعديد من الأصناف الأخرى نتيجة دخول العروة الشتوية، ما أدى لوجود زيادة في المعروض وانخفاض الأسعار تدريجياً.

جميع المنتجات متوفرة في الأسواق المصرية

وأشار نجيب لـ«الوطن»، إلى أن جميع المنتجات متوفرة في الأسواق المصرية بصورة جيدة ولا يوجد أي أزمة بالنسبة لأي منتج، على عكس العديد من الدول الأخرى، كما أن آليات العرض والطلب هي مَن تتحكم بأسعار المنتجات سواء التحركات السعرية بالصعود أو الهبوط فالإنتاج ووفرة المنتجات هي المؤشر الوحيد بالنسبة لأسعار الخضار والفاكهة.

وأوضح نجيب أن أسواق الخضار والفاكهة تشهد استقرارا، خصوصاً مع الانخفاض التدريجي بأسعار المنتجات، كما أن مصر لديها زيادة في إنتاج الخضار والفاكهة تزيد عن احتياجات السوق المحلية، كما أن الدولة تصدر الفائض والذي يزيد عن 5 ملايين طن في العام للعديد من الدول العربية والأجنبية.

التوسع في المشاريع الزراعية وقد اتخذت الدولة بعض الخطوات الاستباقية

وأوضح نجيب أن الدولة حريصة على التوسع في المشاريع الزراعية وقد اتخذت الدولة بعض الخطوات الاستباقية للتوسع في المشاريع الزراعية كالتوسع الأفقي في المدن الجديدة كالدلتا الجديدة وشرق العوينات ومستقبل مصر وتوشكى الخير، والتوسع الرأسي كالصوب الزراعية، مشيراً إلى أن هناك تعاونا بين القطاع الخاص والحكومي لزيادة الوفرة الإنتاجية وتفادي حدوث أزمة مستقبلية.

ونوه نجيب بأن الدولة تسعى للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأخرى كالحبوب والمحاصيل الحقلية كالقمح والذرة، والمحاصيل الزيتية لتقليل نسبة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الصعبة، موضحاً أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث بالنسبة لأسعار الخضار والفاكهة في ظل التغييرات الجوية.