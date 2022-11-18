أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق
كتب:
انتـصار الغيطاني
08:30 ص | الجمعة 18 نوفمبر 2022
أسعار الفاكهة اليوم- صورة تعبيرية
استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية، وأسوق الجملة بالعبور، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.
وتستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 18-11-2022، من خلال التقرير التالي وهي كالتالي:
أسعار الفاكهة في سوق الجملة اليوم الجمعة 18-11-2022
جاءت أسعار الفاكهة في سوق الجملة بمدينة العبور، وفقا للكيلو جرام من كل صنف كالآتي:
- سعر الخوخ المستورد 15 جنيها.
- البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.
- البرتقال أبو سُره بين 4 و7 جنيهات.
- البرتقال السكري بين 4 و 6 جنيهات.
- سعر البرتقال اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.
- الجريب فروت بين 3 و6 جنيهات.
- العنب الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات.
- التفاح الأمريكي بـ18 إلى 24 جنيها.
- التين البرشومي تراوح بين 6 و12 جنيها.
- الجوافة بين 3 و8 جنيهات.
- الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.
- الما نجو بين 15 و25 جنيها.
- برقوق مستورد 22 جنيها.
- قشطة بلدي ترواح بين 10 و30 جنيها.
- أناناس بـ35 جنيها للحبة الواحدة.
- بلح زغلول تراوح بين 5 و9 جنيهات.
- بلح رملي سجل بين 4 و8 جنيهات.
- بلح سيوى بين 20 إلى 25 جنيها.
أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية
- سعر كيلو البرقوق بـ35 جنيها.
- سعر الموز البلدي بـ20 جنيها.
- سعر برتقال عصير بـ10جنيها.
- سعر تفاح أصفر مستورد بـ35 جنيها.
- سعر رمان بـ9 جنيهات.
- سعر الموز مستورد بـ15جنيهًا
- سعر تين برشومي بـ20 جنيها.
- سعر جوافة بـ10 جنيها.