أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية، وأسوق الجملة بالعبور، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 18-11-2022، من خلال التقرير التالي وهي كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق الجملة اليوم الجمعة 18-11-2022

جاءت أسعار الفاكهة في سوق الجملة بمدينة العبور، وفقا للكيلو جرام من كل صنف كالآتي:

- سعر الخوخ المستورد 15 جنيها.

- البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

- البرتقال أبو سُره بين 4 و7 جنيهات.

- البرتقال السكري بين 4 و 6 جنيهات.

- سعر البرتقال اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

- الجريب فروت بين 3 و6 جنيهات.

- العنب الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات.

- التفاح الأمريكي بـ18 إلى 24 جنيها.

- التين البرشومي تراوح بين 6 و12 جنيها.

- الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

- الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

- الما نجو بين 15 و25 جنيها.

- برقوق مستورد 22 جنيها.

- قشطة بلدي ترواح بين 10 و30 جنيها.

- أناناس بـ35 جنيها للحبة الواحدة.

- بلح زغلول تراوح بين 5 و9 جنيهات.

- بلح رملي سجل بين 4 و8 جنيهات.

- بلح سيوى بين 20 إلى 25 جنيها.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- سعر كيلو البرقوق بـ35 جنيها.

- سعر الموز البلدي بـ20 جنيها.

- سعر برتقال عصير بـ10جنيها.

- سعر تفاح أصفر مستورد بـ35 جنيها.

- سعر رمان بـ9 جنيهات.

- سعر الموز مستورد بـ15جنيهًا

- سعر تين برشومي بـ20 جنيها.

- سعر جوافة بـ10 جنيها.