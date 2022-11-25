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إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان تحتفل بعيد استقلال لبنان

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الوطن
05:20 م | الجمعة 25 نوفمبر 2022
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

ترأس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد استقلال لبنان، بكاتدرائية القديس يوسف المارونية، بالظاهر.

جاء ذلك برعاية وحضور السفير علي الحلبي، سفير لبنان في مصر، كما شارك في الاحتفال المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والقنصل شربل نمر، القنصل اللبناني بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، والسياسيين، والسفراء، وأبناء الإيبارشية المارونية، ومحبي لبنان.

وقال المطران جورج شيحان في كلمته، إن لبنان بلد مهد ثقافة عريقة وإحدى منارات البحر الأبيض المتوسط. فالأرض اللبنانية لها تقاليد متعددة سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين فهذه الجماعات المختلفة ثروة للبلد، وعلينا أن نعمل معا ونتضامن من أجل رفعتها.

وتابع المطران خلال كلمته، إن لبنان موجود بالتاريخ منذ آلاف السنين، وعلينا العمل على بنائه، واجتماع اليوم للتعبير عن محبة لبنان.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيمت أمسية فنية في حب لبنان، تتضمن أغاني، وأناشيد وطنية لجوقة القديس يوسف، بمشاركة المرنمة منال نعمة، بقيادة الخورج جورج.

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بقلم الوطن