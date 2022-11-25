جامعة حلوان: نُنهي كل الإجراءات للطلاب الوافدين في وقت واحد

التقى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مجموعة من الوافدين السعوديين، ممثلا عنهم أخصائي الإدارة الصحية عوض العقيلي، ومن وزارة الحرس الوطني، الشؤون الصحية، وزارة الرياضة، الاتحاد السعودي للتنس، الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالطلاب السعوديين، وكيفية تطوير العلاقات بين الوافدين والجامعة لجذب المزيد من الطلاب، كذلك تم مناقشة تسهيل إجراءات القبول والمميزات التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين.

قنديل: يجب استمرارية التواصل المباشر بين الجامعة والوافدين

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ضرورة استمرارية التواصل المباشر بين الجامعة والوافدين لتذليل جميع العقبات أمام الطلاب السعوديين، الوقوف على احتياجاتهم، وقال رئيس الجامعة إن هناك مجموعة من الخدمات المتطورة تقدم للطلاب من خلال مكتب الوافدين بالجامعة، ما يسهل على الطالب إجراء كل الإجراءات في وقت واحد.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى لتدعيم سبل التعاون الثقافي والعلمي، تقديم الإرشادات الخاصة بالخدمات المختلفة للطلاب داخل الجامعة من أجل التيسير على الطلاب وتلبية كل متطلباتهم خلال فترة دراستهم بالجامعة فهم سفراء لوطنهم في مصر.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على توفير كل سبل الدعم والجودة في الخدمات والدراسة وكل المتطلبات المتعلقة بالطلاب الوافدين، كما دعا الوافدين السعوديين إلى تقديم مقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لهم من أجل العمل على توفيرها ولجذب المزيد من الطلاب للدراسة بجامعة حلوان والتي تضم عدد كبير من البرامج المميزة.