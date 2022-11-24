جامعة حلوان تنظم قافلة صحية وسيمنار علمي وجائزة في قضايا الطفولة

نظم قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان، قافلة تمريضية بعنوان «رعاية صحة المرأة»، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء صلاح إسماعيل، عميد الكلية، أمام الباب الرئيسي للجامعة، والباب الرئيسي لكلية التمريض والباب الرئيسي للمبنى الإداري.

وقدّمت القافلة مجموعه كبيرة من الخدمات للسيدات في المبنى الإداري، والسيدات الموجودين بالكلية وبالكليات الأخرى، ومجموعة أخرى من السيدات الحوامل، حيث قدّم القائمون على القافلة التوعية والنصائح التمريضيهة للسيدات أثناء الحمل وعن تنظيم الأسرة، إضافة إلى قياس الضغط والسكر والوزن، حيث تم قياس الضغط لنحو 90 سيدة والسكر لـ40 سيدة، والوزن لأكثر من 30 سيدة.

التمكين الرقمي للمعلم

وفي سياق متصل، عقدت كلية التربية جامعة حلوان السيمينار العام الأول لها للعام الجامعي 2022-2023، بعنوان «سيكولوجية التمكين الرقمي للمعلم والتقويم على ضوء متطلبات الجمهورية الجديدة».

وأكد الدكتور حسام حمدي، أنّ موضوع السيمينار يتطرق إلى أحد أبرز التوجهات المستقبلية وهو التمكين الرقمي للمعلم، باعتباره العامل الرئيسي الذي تعتمد عليه جودة العملية التعليمية برمتها، معربا عن أمله في رؤية هذه التطبيقات والتقنيات التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية بالكلية.

التعليم في عالم ما بعد كورونا

واستضاف السيمينار الدكتور عبدالله عمارة، عضو المجلس العربي للطفولة والتنمية، الذي أعلن بدوره عن جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي، الدورة الثالثة 2022-2023 «التعليم في عالم ما بعد كورونا»، وشرح محاور الجائزة وآليات وطرق الاشتراك بها والجوائز المقدمة للفائزين فيها.

تفاصيل مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

وفي سياق منفصل، حثّت الجامعة طلابها على المشاركة المجتمعية في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT» للتعرف على أحدث الابتكارات والمشروعات التكنولوجيا.

ويقام مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الفترة 27 نوفمبر حتى 30 من نفس الشهر تحت شعار Leading Change، ويعد من أبرز ملتقيات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف عرض المخرجات التطبيقية والصناعية والانجازات من المؤسسات التعليمية لمجتمع العاملين بمجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات والمستثمرين والشركات والمصانع العالمية ورؤساء الجامعات، كما يتضمن عقد ندوات وجلسات حوار بين الشركات والجامعات ومسابقات وجوائز تخص طلاب الجامعات في مجال الألعاب الإلكترونية للمبرمجين والطلبة ومسابقات للشركات والأفكار الناشئة.

وعلى الطلاب الراغبين في المشاركة الدخول على https://cairoict2022.mohesr.gov.eg للتسجيل للمشاركة في المؤتمر.