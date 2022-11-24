جامعة حلوان: نتلقى استمارات الترشح للانتخابات الطلابية حتى الثالثة عصرا

بدأت جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فتح باب الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث يتم اليوم سحب وتقديم الاستمارات المطلوبة للترشح بالكليات خلال الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً.

وقالت الجامعة، في بيان صدر عنها، إنّ من المقرر إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 27 نوفمبر، ويتم تلقي الطعون يوم الاثنين 28 نوفمبر، وفحص الطعون يوم الثلاثاء 29 نوفمبر وسوف يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 30 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمني المحدد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر

وأوضحت الجامعة، أنّ انتخابات الجولة الأولى تبدأ بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022 وتكون انتخابات الإعادة يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، و انتخابات أمناء اللجان ومساعدتهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022، انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن مارثون انتخابات الاتحادات الطلابية يسير بصورة منتظمة في أول يوم له، مؤكداً على توافر لقاح فيروس كوفيد 19 مجانا بكلية الطب، لكل الطلاب اللذين لم يحصلوا على اللقاح.

وشدد الدكتور عبدالفتاح سعود، على ضرورة أن يمارس الطلاب العملية الإنتخابية بشفافية ونزاهة ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، مؤكداً أن خوض الطلاب للتجربة الانتخابية داخل الجامعة تصقل شخصيتهم وتثقفهم سياسيا لتؤهلهم لخوض الحياة السياسية خارج للجامعة وممارسة العمل العام لخدمة المجتمع والوطن: «لنقدم لمصرنا الغالية شباب واعى مثقف قادر على خوض الحياة السياسية والاجتماعية بوعى وإدراك».

وأجرى الدكتور عبدالفتاح سعود، حواراً مع طلاب كلية العلوم الراغبين في سحب استمارات الترشح للانتخابات اتحادات الطلاب للوقوف على مدى إدراكهم للهدف الرئيسى من مشاركتهم فى هذه التجربة الديمقراطية.