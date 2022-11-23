جامعة حلوان تنظم برنامجا تدريبيا حول مهارات التعامل مع ذوي الهمم

نظمت جامعة حلوان من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برنامجا تدريبيا وندوة تثقيفية للطلاب عن المهارات المهمة في التعامل مع ذوي الهمم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، وتضمن البرنامج التدريبي ندوة بعنوان: «الإعاقة ورؤية مصر2030».

وأكد الدكتور السيد قنديل أهمية القضايا التي تهتم بذوي الإعاقة في إطار توجهات الدولة، فيما أوضح الدكتور وليد السروجي أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يهتم بتثقيف طلاب الجامعة بقضايا ذوي الإعاقة.

التركيز على متطلبات العمل المهارى مع ذوي الاعاقة

من جانب آخر، اهتم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالتركيز على متطلبات العمل المهاري مع ذوي الإعاقة لتلبية الاحتياجات المختلفة لهم وترجمت الندوة إلى لغة الإشارة، بهدف التوعية بالإعاقة وأنواعها، وتعزيز دور الطلاب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإلقاء الضوء على المسؤولية الفردية والمجتمعية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن البرنامج عددا من المحاور بينها «مفهوم الإعاقة وأنواعها - الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة، الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة - آداب التعامل مع الاشخاص ذوي الإعاقة - جهود الدولة نحو الأشخاص ذوي الإعاقة».

أساسيات لغة الإشارة

كما تضمن محاضرة حول أساسيات لغة الإشارة والمصطلحات الدولية المستخدمة فيما يخص ذوي الإعاقة السمعية والبطاقة الشخصية وأيام الأسبوع مع الحرص على تعليم الطلاب بعض المصطلحات الإشارية بالإضافة لشرح مفصل لمدلولاتها وتدريب الطلاب عليها واختتمت المحاضرة بالإجابة على أسئلة الطلاب عن بعض الإشارات التي تمكنهم من القدرة على تقديم المساعدة لذوي الإعاقة السمعية، غلى جانب التعريف بآداب التعامل مع الأصم، وأهمية تعلم لغة الاشارة للمتكلمين لتعزيز روح المشاركة المجتمعية لدى الطلاب.