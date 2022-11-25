خالد الصاوي يكشف عن أمنيته في عيد ميلاده: «أمثل لحد ما يبقى عندي 120 سنة»

يحتفل اليوم، الفنان خالد الصاوي، بعيد ميلاده الـ 59، وشاركته «الوطن» الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة في منزله، إذ كشف عن أمنتيه في عامه الجديد.

خالد الصاوي يكشف عن أمنيته في العام الجديد

وقال خالد الصاوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه لا يقلق بشأن تقدمه في العمر، ولكنه متخوف من المصائب التي تأتي مع العمر، مثل المرض أو ما شابه ذلك، كاشفا عن أمنيته: «لو عندي 120 سنة وقادر أمثل من غير ما أنسى، أتمنى ذلك».

نجاح خالد الصاوي في مسلسل «اعمل إيه»

وحقق الفنان خالد الصاوي، نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل «أعمل إيه»، الذي عرض مؤخرا على قناة «dmc»، ودارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي، يحكي قصة أب له أربعة بنات، متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.

أبطال مسلسل «أعمل إيه»

وشارك في بطولة المسلسل، صابرين، خالد الصاوي، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، ندي بسيوني، ألحان المهدي، محمد مهران، وردشان مجدي، إيمي الجندي، دنيا المصري، نهال عنبر، نور إيهاب، ومن تأليف محمد الحناوي، ومن إخراج أحمد عبد الله.