اختفاء مؤقت لـ خالد الصاوي بسبب مسلسل «أعمل إيه»: آسف وقدروا ظروفي

وجه الفنان خالد الصاوي اعتذارًا للجمهور بسبب اختفائه خلال الفترة الماضية، إذ أنه مشغول بتصوير مسلسل «أعمل إيه»، الذي يعرض حالياً على قناة dmc، ويحقق نسب مشاهدة عالية.

وكتب خالد الصاوي عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «آسف جدا على اختفائي المؤقت والضروري، أنا بصور اللي بيتعرض بعد 3 أو 4 أيام، عايش طواريء، مقدرش أتعب أو أو أزور حد مريض من العائلة».

خالد الصاوي يبرّر اختفاءه خلال الفترة الماضية

وأضاف: «استلمت كل الورق المعروض عليا وشاكر جدا وهقرأ وأرد فور انتهاء تصوير المسلسل على الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر»، متابعًا: «أرجو تقدير ظروفي اللي بحمد ربنا عليها جدًا، لأن النجاح يحب التعب والأرق، ويا رب الكل يبقى ناجح ويا رب نفضل بنود بعض».

خالد الصاوي سعيد برد فعل الجمهور على مسلسل «أعمل إيه»

وعبر الفنان خالد الصاوي عن سعادته الكبيرة بردود الفعل حول مسلسل «أعمل إيه» الذي يُعرض حاليًا على شاشة قناة dmc، في الساعة 8 مساءً من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة dmc، والإعادة في الساعة 11 مساءً على قناة dmc دراما.

أبطال مسلسل أعمل ايه

ويضم المسلسل عددًا من الفنانين بخلاف خالد الصاوي، وهم صابرين، ندى بسيوني، محمد مهران، نور إيهاب، أحمد جمال سعيد، طارق عبدالعزيز، نهال عنبر، تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.