خالد الصاوي يشاهد افتتاح كأس العالم داخل منزله مع صناع «أعمل إيه» (صور)

استضاف الفنان خالد الصاوي أسرة مسلسله الأخير «أعمل إيه؟» داخل منزله لمشاهدة مباراة افتتاح كأس العالم التي جمعت بين منتخبي الإكوادور وقطر، وانتهت بهزيمة الأخير بهدفين دون رد.

وحضرت «الوطن» هذه الجلسة التي شهدت حضور كل من طارق عبدالعزيز، محمد مهران، مفيد عاشور، أيمن عزب، أحمد جمال سعيد، السيناريست محمد الحناوي، مصفف الشعر هيثم دهب وآخرين.

وتفاعل خالد الصاوي مع أحداث المباراة ودخل في نقاشات مع زملائه حول أداء لاعبي الفريقين، وأكد أنه سيحرص على مشاهدة باقي مباريات البطولة خلال الأيام المقبلة.

وعُرض مسلسل أعمل إيه، على قناة dmc، ويضم المسلسل عددًا من الفنانين بخلاف خالد الصاوي، وهم صابرين، ندى بسيوني، محمد مهران، نور إيهاب، أحمد جمال سعيد، طارق عبدالعزيز، نهال عنبر، تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.