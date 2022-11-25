«إعلام القاهرة» تستضيف صناع مسلسل «يحيى وكنوز» في مطلع ديسمبر المقبل

أعلنت كلية الإعلام لجامعة القاهرة استضافتها لصناع مسلسل «يحيى وكنوز» يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر في الثانية عشرة ظهرا بمدرج 1 في إطار فعاليات برنامج «التقنيات الحديثة في الإنتاج التليفزيوني الموجه للطفل».

وتأتي فعاليات البرنامج في إطار تنمية المهارات العملية لطلاب قسم الإذاعة والتليفزيون من أجل مواكبة التحديات الراهنة بسوق العمل الإعلامي، ودمج الخبرات الأكاديمية والمهنية بالمواد العملية المتخصصة بالقسم على المستوى المحلى والدولي.

ومن المقرر أن يحاضر بالفعاليات محمد عيد، مخرج مسلسل الكارتون «يحيى وكنوز»، وإسلام عبد الحكيم، المنتج الفني لمسلسل يحيى وكنوز، والسيناريست والكاتب الصحفي محمد عدلي، صاحب فكرة المسلسل وكاتبه.

ربط المقررات العملية بالكلية بسوق العمل

وقالت الدكتورة وسام نصر، القائم بأعمال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، في تصريح لـ«الوطن»، إن فعاليات البرنامج تقام بهدف ربط المقررات العملية بالكلية بسوق العمل والاتجاهات الحديثة به وتستهدف تقديم نموذج إيجابي لطلاب القسم في صناعة المحتوى الجذاب للطفل المصري عبر مسلسل يحيى وكنوز الذي حرص الصغار والكبار على متابعته واستطاع صناعه أن يقدموا محتوى دراميا يحبب الأطفال في الحضارة المصرية العريقة ويعرفهم بها ولهذا يستحق صناعه الاحتفاء بهم وتكريمهم أيضا.

التوازن بين الإطار النظري للمقررات الدراسية والجوانب العملية

وأضافت الدكتورة سارة فوزي، المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون والقائم بتدريس مادة الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني 2، أن استقدام خبرات مهنية مثل صناع مسلسل يحيى وكنوز يثري المواد النظرية التي يتم تدريسها بالكلية ويحقق التوازن لدى الطلبة بين الإطار النظري للمقررات الدراسية وبين الجوانب العملية التي تحتاجها صناعة الإعلام دائمة التطور، خاصة وأن مسلسل يحيى وكنوز يمثل نقلة نوعية كبيرة في صناعة الرسوم المتحركة المصرية وهو ما سوف يتضمنه اللقاء المفتوح بين صناع العمل وطلاب الكلية لدعم الاستفادة من خبراتهم الكبيرة.

وتقام الفعاليات برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميدة الكلية، والإشراف العام للدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، وبتنسيق الدكتورة سارة فوزي المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية.