ضبط 100 طن أرز شعير داخل مخزن بأبو المطامير قبل بيعها بالسوق السوداء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية اليوم حملات رقابية مكثفة، بمركز أبو المطامير أسفرت عن ضبط 100 طن أرز شعير داخل مخزن تم تجميعهم لحجبها عن التداول بالأسواق كسلعة استراتيجية.

وجرى التحفظ على كمية الأرز، وتوريدها إلى مضرب أرز دمنهور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جهود البحيرة في توريد الأرز

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز، وانتظام أعمال التوريد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات.

تكثيف الحملات التموينية على الأرز بالبحيرة

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة شن حملات تموينية مكبرة للوقوف على مدى الالتزام بعمليات توريد الأرز.

وتشهد محافظة البحيرة انتظام عمليات توريد الأرز داخل الشون والصوامع، وسط إجراءات مشددة وتحت إشراف عدد من الجهات المعنية والتي من بينها مديرية التموين والزراعة بالمحافظة.