ضبط 400 طن أرز شعير مهربة من منظومة التوريد في البحيرة 

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 400 طن أرز شعير داخل مخزنين بدون ترخيص بالبحيرة محظور تداوله خارج المنظومة بقصد حجبه عن التوريد

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة من ضبط (مالك مخزنين لتجارة الحبوب والغلال "بدون ترخيص" – بمحافظة البحيرة) لقيامه بتخزين كمية قدرها (400 طن "أرز شعير" - محظور تداوله خارج المنظومة بقصد حجبه عن التوريد للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة).. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.