ضبط 37.5 طن أرز مخزنة بعرض الاحتكار في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية مكبرة على الأسواق بمختلف المدن والمراكز.

وأسفرت الحملات في مركز إيتاي البارود، عن ضبط 37.5 طن أرز وأرز شعير تم تجميعها بغرض الاحتكار، إضافة إلى تحرير محاضر لـ8 مخابز بلدية، لإنتاجها خبزا ناقص الوزن.

وحُرر محضران تصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وتم تحرير 4 محاضر توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق، أو وجود عذر قهري، فضلا عن تحرير محضر لعدم تمكين الحملة من إجراء التفتيش على المخبز.

محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع

وفي مركز كفر الدوار تم تحرير 14 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار أنشطة تجارية مختلفة، كما تم ضبط محل تاجر تمويني مغلق في مواعيد العمل الرسميه بدون إذن، أو عذر قهري، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منهم.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة حملات رقابية مكثفة، ما أسفر عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات رقابية مكثفة

كما شنت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص حملة رقابية، ما أسفر عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

ومن جانبه، شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

ووجه محافظ البحيرة بالتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.