فصل الكهرباء عن 20 منطقة في المنصورة لمدة 3 ساعات السبت.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة الدقهلية فصل التيار الكهربائي غدا السبت الموافق 26 نوفمبر 2022 عن محطة محولات غرب المنصورة «لوحة توزيع الجامعة - جيهان» لإجراء أعمال الصيانة الشاملة بالمحطة وتأثر 20 منطقة داخل مدينة المنصورة بانقطاع التيار الكهربي من الساعة 6 صباحا حتى الـ 9 صباحا لمدة 3 ساعات.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، عن ورود تقرير من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأن أعمال الصيانة تجرى بمحطة محولات غرب المنصورة.

المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء

وأوضحت أن انقطاع الكهرباء ستتأثر به 20 منطقة وهيا:« شارع المشاية بالكامل، وشارع الجمهورية من أول العباسي حتى نهاية الجامعة، وشارع الثانوية، وشارع منتصر، وشارع الجلاء من أول مستشفى الصدر حتى الجامعة، وشارع كلية الآداب، وشارع النخلة، وشارع جلال الدين، ومستشفى الصدر، ومستشفى الحميات، ومنطقة حي الجامعة واستاد الجامعة، وشارع جيهان بالكامل، ومنطقة المعهد الصحي بشارع الجمهورية، وشارع اسكندر صوصة، وشارع المدير، ومنطقة 6 أكتوبر، وشارع أحمد ماهر، ومنطقة سامية الجمل، وسامي الجمل، وشارع محمد فتحي».

التنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

ومن جانبه أكد المحاسب متولي عبد العال، رئيس حي غرب المنصورة، التنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لإجراء الصيانة التابعة للشركة بهندسة الكهرباء المختصة بسرعة إنهاء أعمال الصيانة وفقا للبرنامج الزمني المعلن عنه وعودة التيار الكهربي لكافة المناطق.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين، والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية نطاق المناطق المتأثرة بالانقطاع، باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء في تلك الفترة.