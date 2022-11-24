خريطة قطع الكهرباء عن 16 منطقة في بنها لمدة 3 ساعات غدا.. صيانة محولات

أعلنت المهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، انقطاع التيار الكهربائي عن 16 منطقة بمدينة بنها غدا الجمعة لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة السادسة حتى التاسعة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة المحولات الرئيسية بالمدينة.

«الوطن» تستعرض خريطة قطع الكهرباء والمناطق المتأثرة بقطع التيار بسبب الصيانه في مدينة بنها، غدا الجمعة، لمدة 3 ساعات، في إطار خدماتها لقرائها.

خريطة المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء في بنها

وأوضحت وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، أن المناطق المتأثرة بأعمال الانقطاع بالمدينة هى مناطق «أتريبة، وشارع محكمة الأسرة بالفلل، وشارع كلية التجارة، ومساكن أحمد مصطفى، ومساكن محمد مصطفى، وعمارات حسين المهدي، وطراد النيل، ومنطقة قصر الثقافة، ومنطقة المحافظة، والمساحة، وشارع النجدة، وشارع الأميرة فوزية، وشارع مجمع المواقف، وشارع الترعة، ومنطقة سحر عمرو، والاتحاد التعاوني، وشارع المدرسة الحديثة بالفلل.

فرق فنية لإنهاء أعمال الصيانة

وأضافت «بركات»، في بيان لمديرية كهرباء القليوبية، أنه تم إبلاغ كل المناطق المتأثرة بالانقطاع لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، وسيتم الدفع بالفرق الفنية للعمل على إنهاء أعمال الصيانة فى أسرع وقت ممكن.