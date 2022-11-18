قطع الكهرباء عن 10 مناطق بالمنصورة غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الدقهلية عن فصل الكهرباء لمدة 3 ساعات، غدا السبت، من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا، عن بعض المناطق بمدينة المنصورة، لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفه قطاع كهرباء جنوب الدقهلية التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنه بناء على التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء جنوب الدقهلية، هندسة كهرباء شرق المنصورة، بشأن أعمال الصيانة على لوحة توزيع الكهرباء، سيتم قطع الكهرباء غدا السبت لمدة 3 ساعات.

قطع الكهرباء عن 10 مناطق في المنصورة

وذكرت أن 10 مناطق تتأثر بفصل الكهرباء عنها وهي: «منطقة شارع الجامع بمدينة السلام، وشارع عبد السلام عارف منطقة الموقف الجديد، وجزء من عزبة الشال، وجزء من مدينة مبارك، وتقسيم الشئون الاجتماعية، وشارع 10 بعزبة عقل، ومطاحن الطويل، ومنطقة أمام المستشفى الدولي والعيادات الخارجية بالمستشفى، والمنطقة خلف السجن العمومي، واستاد المنصورة»، وذلك بنطاق حي شرق المنصورة.

التنسيق لإعادة الكهرباء في الموعد المحدد

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، على التنسيق مع مسئولي قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لتلبية احتياجات المواطنين.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.