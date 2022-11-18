خريطة قطع الكهرباء عن 33 منطقة بكفر الزيات في الغربية غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار عن محطة محولات شرق كفر الزيات، غداً السبت لمدة 3 ساعات على 17 منطقة وشارع داخل مدينة كفر الزيات، و16 قرية تابعة، لإجراء الصيانة الدورية في لوح توزيع الكهرباء.

مواعيد انقطاع التيار الكهربائي

وأعلنت محافظة الغربية فصل التيار الكهربائي غداً السبت من الساعة 7 صباحا حتى الـ 9 صباحا على مركز ومدينة كفر الزيات، وفقاً لما ورد من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بشأن إجراء الصيانة الدورية على لوحات توزيع الكهرباء.

أماكن انقطاع الكهرباء

وكشفت الشركة أبرز المناطق وهي: «كفر الزيات، منطقة المعلمين، وشارع الحمام، وشارع واصل، ومنطقة الترعة، وجزء من عزبة حسيبة، وشارع الجلاء، ومنطقة السوق، والكورنيش، ومنطقة الجزيرة، وسجل المدني ومنطقة الثلاجات والمصانع، والطريق السريع، وعزبة يحيى، ومساكن الشباب، ومساكن السريع، وبنزينة المثلث».

أما في قرى الريف جاءت كالآتي: «الدلجمون، ديما، كفر يعقوب، برما، كفر الشوربجي، كفور بلشاي، قصر نصر الدين، ابو الغر، أكوا الحصة، النصارية، مشله، منشأة سليمان، كفر القصار، الخانيه، الطالبيه، إدشاي، والعزب والقرى الصغيرة التابعة لها».

اتخاذ التدابير اللازمة

وأهابت محافظة الغربية المواطنين من سكان تلك المناطق، والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة خلال تلك الفترة المعلنة، على أنه يتم عودة التيار الكهربائي مرة أخرى فور الانتهاء من إجراءات الصيانة اللازمة.