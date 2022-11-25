استخراج البطاقة الشخصية في 20 دقيقة.. اعرف الطريقة لكبار السن

الانتهاء من المعاملات المختلفة يحتاج إلى بطاقة شخصية، لذا عند انتهاء تاريخها يجب تجديدها، وتدفع الحاجة الكثيرين إلى الرغبة في تجديدها بشكل سريع وليس الانتظار طويلا لمدة أسبوعين مثلما يحدث كثيرا، لذا وتيسيرا على المواطنين، افتتح قطاع الأحوال المدنية، المركز النموذجي أحوال إكسبريس، بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصري ومزود بكل السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجستية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين وتسليمها بشكل لحظي في 20 دقيقة فقط.

وصمم المركز النموذجى أحوال إكسبريس بمقر ديوان القطاع بالعباسية، على أحدث طراز عصري ومزود بكل السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية لاستخراج البطاقات الشخصية، بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومي وتسليمها بشكل لحظي في 20 دقيقة.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة لكبار السن

ويمكن التواصل مع خدمة الكول سنتر الخاصة بالمركز بالنسبة للراغبين في استخراج بطاقة الرقم القومي، على رقمي (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوي الهمم قادرون باختلاف.

ويمكن لكبار السن الاستفسار عن أماكن تواجد مراكز أحوال إكسبريس المتنقلة، وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات.

خدمات يقدمها مركز أحوال إكسبريس

ويتواجد بمركز أحوال إكسبريس، وهي الماكينة الذكية خدمات لاستخراج شهادة الميلاد، والقيد العائلي الفوري، بمركز القطاع النموذجي بديوان القطاع بالعباسية، حيث يمكن فعل ذلك دون تدخل عنصر بشرى، من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع ثم اتباع الخطوات من الخدمات التي تريدها واختيار طرق الدفع وإدخال الأموال في الماكينة ليتم استخراج ما تريده في ثواني معدودة بعد التأكد من بياناتك.