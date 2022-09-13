«لو متجوز جديد».. خطوات تغيير الحالة الاجتماعية في البطاقة الشخصية

يتيح قطاع الأحوال المدنية، خدمة تغيير الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية من أعزب إلى متزوج أو مطلق، منعًا للتعرض لغرامة عدم تحديث الحالة الاجتماعية بالبطاقة بعد انقضاء المدة المحددة لتغييرها أو تحديثها.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» لقرائها خطوات تغيير الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية من مصلحة الأحوال المدنية.

تغيير الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية

وجاءت أبرز المستندات المطلوبة والإجراءات من أجل تغيير الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية، كما يلي:

الأوراق المطلوبة لتغيير الحالة الاجتماعية

1- إحضار نموذج طلب البطاقة.

2- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص.

3- صورة مستند إثبات الحالة الاجتماعية وقسيمة الزواج، بالإضافة إلى صورة الأصل للاطلاع عليها.

إجراءات تغيير الحالة الاجتماعية

1- يتم شراء نموذج الاستمارة، ثم استيفاء البيانات واعتمادها من جهة العمل أو الدراسة.

2- تقديم الطلب إلى موظف الأحوال المدنية المختص.

شروط الحصول على الخدمة

1- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

2- أن يكون المقدم للخدمة المواطن نفسه.

غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث البيانات

وحددت وزارة الداخلية مبلغا وقدره «50 جنيها» غرامة، حال عدم تحديث المواطن للبينات الخاصة به، مثل تغيير المهنة أو محل العمل والحالة الاجتماعية حيث حدد القانون مهملة للسماح بتغيير الحالة الاجتماعية وهي لا تتجاوز 3 شهور.

فئات لا توقع عليهم العقوبة

وتوجد حالات لا تطبق عليهم الغرامة، ومنهم أصحاب بطاقات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

الأوراق الرسمية للحصول على بطاقة شخصية

وعلى الراغبين في استخراج بطاقة شخصية، إحضار عدد من الأوراق التي لابد للمواطن من تقديمها للجهة المعنية للحصول على البطاقة الشخصية أولها:

شراء استمارة من السجل المدني

تقديم صورة من البطاقة القديمة لإثبات الشخصية والوظيفة ومحل إقامة.