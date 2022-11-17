قبل أيام من صوم الميلاد.. نشاط الكنيسة الأرثوذكسية: رسامات كهنة وشمامسة

شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية، نشاطا مكثفا خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع اقتراب بدء الأقباط صوم الميلاد، وسلط المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الضوء عليها عبر بيانات رسمية تم نشرها عبر صفحة المركز الإعلامي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تدشين مذابح ورسامة شمامسة في ذكرى تكريس كنيسة مارجرجس

دشن الأنبا فيلوباتير، أسقف أبو قرقاص، المذابح الثلاث لكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية شرارة بأبو قرقاص، إلى جانب أيقونات الكنيسة التي لم تُدشن من قبل.

صلى الأنبا فيلوباتير القداس الإلهي لعيد تذكار تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس بمدينة «اللد» في فلسطين، وشاركه عدد من كهنة الإيبارشية، وعمّد نيافته 5 أطفال من أبناء الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس وعدد آخر في رتبة أغنسطس.

هذا وألقى نيافته عظة القداس عن «أنواع الاضطهاد».

أما في شمال الجيزة، صلى الأنبا يوحنا، أسقف شمال الجيزة، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارمينا بإمبابة، وشاركه عددا من الآباء الكهنة من الإيبارشية ومن إيبارشيات أخرى، وعقب صلاة الصلح سلم اثنين من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم :

- الشماس مكسيموس الضبع كاهنًا باسم القس مكسيموس، للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ببشتيل.

- الشماس جميل رياض كاهنًا باسم القس أفرايم للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار لوقا بأول سهم.

وهذا من المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السريان بوادي النطرون.

قمص وشمامسة جدد لكنيسة مارجرجس ببورسعيد

وفي بورسعيد، صلى الأنبا تادرس مطران بورسعيد، القداس الإلهي للعيد السبعين لتذكار تدشين كنيسة الشهيد مار جرجس ببورسعيد والذي يوافق مرور 46 عامًا على سيامة نيافته أسقفًا للإيبارشية.

ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الأب القس داود راتب كاهن الكنيسة في رتبة القمصية، كما رسم عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة ذاتها.