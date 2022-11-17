البابا تواضروس يلتقي أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية بالخارج لمتابعة أوضاع الرعية

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عددا من اللقاءات مع أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية بالخارج، وذلك في إطار حرص البابا على متابعة أوضاع الخدمة والرعية بالخارج.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني استقبل، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الخميس، الأنبا أنتوني أسقف إيبارشية أيرلندا وإسكتلندا وشمال شرق إنجلترا.

تناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات الرعوية والخدمية بإيبارشية أيرلندا، وقدم نيافته تقريرًا عن مؤتمر أساقفة أوروبا الذي أقيم في ضيافة إيبارشية أيرلندا في شهر أكتوبر الماضي.

البابا يناقش عدد من الموضوعات الرعوية الخاصة بإيبارشية باريس وشمال فرنسا

وأضاف «موسى» أن البابا تواضروس التقى في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الخميس، الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا، الذي عرض على قداسته بعض الموضوعات الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية أن البابا تواضروس استقبل في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الخميس، نيافة الأنبا أنتوني أسقف لندن، الذي عرض على قداسته بعض الملفات الرعوية الخاصة بخدمته.

وتابع: «استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الخميس، نيافة الأنبا أغاثون أسقف البرازيل، حيث استشار نيافته قداسة البابا في بعض الأمور الرعوية».

سيمنار المجمع المقدس بمركز لوجوس

والتقى أيضا البابا تواضروس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الخميس، نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا، وجرى خلال اللقاء مناقشة عددًا من الملفات الرعوية الخاصة بالخدمة في بوليڤيا.

تأتي هذه اللقاءات على هامش سيمينار المجمع المقدس الذي بدأ أمس بمركز لوجوس بوادي النطرون.