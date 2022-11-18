اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة 18 نوفمبر، بالذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس الثاني بطريركًا للكرسي المرقسي خلفا للمتنيح مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، ليصبح البطريرك الـ118 في تاريخ بطاركة الكنيسة.

تجليس البابا تواضروس بيد الأنبا باخوميوس

وجرى تجليس «تواضروس الثاني» بطريركا للإسكندرية والكرازة المرقسية في قداس الأحد 18 نوفمبر 2012 برئاسة القائم مقام الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وباشتراك كل أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووفود كل الكنائس في مصر والعالم.

وعمت الفرحة إيبارشيات الكرازة المرقسية، حيث قدم الأساقفة والمطارنة بالكنيسة الأرثوذكسية التهئنة للبابا تواضروس بهذه المناسبة.

احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بهذه المناسبة

ويوم الثلاثاء الماضي، نظم كورال شباب الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية احتفالية بمناسبة العيد العاشر لجلوس البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية.

وشهد الاحتفال البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة وكهنة كنائس منطقة الأنبا رويس وخدامها وشعبها.

وفي قت سابق، احتفل الآباء الأساقفة والكهنة ببطريركية الإسكندرية بالعيد العاشر لتجليس البابا على كرسي القديس مارمرقس الرسول، وتضمن الحفل أوبريت مسرحي عن «البئر» فكما خرج يوسف من البئر الفارغ ليكون الرجل الأول في مصر وكما خرجت السامرية كارزة من البئر المملوء بالماء هكذا خرج قداسة البابا قائدًا صبورًا حكيمًا وأبًا معلمًا.

وعرض كهنة الإسكندرية خلال الاحتفال إنجازات البابا تواضروس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال ال10 سنوات الماضية، وقدم الآباء الأساقفة هدايا تذكارية لقداسته نتاج الخدمة في القطاعات الرعوية بالإسكندرية في السنوات السابقة.