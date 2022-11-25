سقوط 3 قتلى على الأقل و11 جريحا في إطلاق نار داخل مدرستين بالبرازيل

أفادت قناة «يورو نيوز» في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بسقوط 3 قتلى على الأقل و11 جريحا، في إطلاق نار على مدرستين بالبرازيل.

يذكر أن منظمة «فوروم» أحصت في تقريرها السنوي التاسع 58 ألفا و383 قتيلا راحوا ضحية جرائم واغتيالات في عام 2015 في البرازيل، أي بمعدل 160 قتيلا في اليوم الواحد، أو قتيل واحد كل تسع دقائق، وهذا يعني ارتفاع معدل جرائم القتل في البلد الأمريكي الجنوبي باستخدام الأسلحة النارية.

وفي عام 2016، حققت جرائم القتل في البرازيل رقما قياسيا، إذ بلغ ضحايا هذه الجرائم 61 ألفا و619 حالة قتل، وهو عدد غير مسبوق في البلاد حتى الآن.

وقال معهد برازيليرو دي سيجورانسا بوبليكا، إن هذا العدد يعني من الناحية الحسابية سبعة قتلى في الساعة.

ويمثل هذا العدد الذي يقارب 62 ألف حالة قتل خطأ وقتل عمد ارتفاعا بنسبة 3.8% في جرائم القتل مقارنة بعام 2015، «وهو عدد يقارب عدد ضحايا إلقاء القنبلة النووية على مدينة ناجازاكي اليابانية عام 1945»، حسبما أعلن المعهد.