استضافة البرازيل قمة المناخ 2025.. دا سيلفا يسعى لعقد «COP 30» في بلاده

أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم، أن بلاده تسعى لاستضافة قمة المناخ العالمي عام 2025، وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافتة القمة في عام 2023، وذلك خلال مشاركته، اليوم، في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 27» في شرم الشيخ.

رغبة في استضافة قمة المناخ 2025

وأعرب الرئيس البرازيلي، عن رغبة بلاده في استضافة قمة المناخ 2025 بالبرازيل، قائلا: «الأكثر تعرضًا للخطر هم الفئات الفقيرة والضعيفة، لذلك يجب أن نعمل جميعًا على خفض الانبعاثات الحرارية، وعلينا أن نساهم في خفض الانبعاثات، وخفض الاحترار في كوكب الأرض، والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية والحرارية».

ضرورة حماية غابات الأمازن الواقعة في البرازيل مستضيفة قمة المناخ 2025

وكشف الرئيس البرازيلي، أنه لن توجد حماية مناخية قبل حماية غابات الأمازون، لذا ستعمل بلاده على استضافة قمة المناخ في عام 2025، مبينا أن بلاده تؤكد التزامها بكل تعاهدات اتفاق باريس، مع العمل على خفض استخدام الكربون في الاستخدامات المختلفة وعقد الدورة.

قمة المناخ الثلاثين في البرازيل 2025

وحرص الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا على الدفاع بقوة لعقد الدورة الثلاثين في البرازيل في منطقة الأمازون، وضرورة الاهتمام بهذا الجزء من العالم، مع ضرورة الاهتمام بهذا الجزء من العالم.

البرازيل قمة المناخ 2025.. واستضافة منتظرة

وستعمل دولة البرازيل أكبر دول أمريكا الجنوبية، على استضافة قمة المناح 2025 بعد عقدها لسنتين متتالتين في منطقة الشرق الأوسط، إذ استضافتها جمهورية مصر العربية في عام 2022، وستعمل على استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023، وكانت المملكة المغربية استضافت من قبل قمة المناخ مرتين، لتصبح أول دولة عربية إفريقية تستضيف قمة المناخ.