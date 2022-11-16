رئيس البرازيل: ملتزمون بتعهداتنا لمواجهة تغير المناخ ومنع قطع أشجار الغابات

قال لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، إن السكان الذين يعيشون بالقرب من الأنهار، أكثر الفئات عرضة للمشكلات والأزمات الناتجة عن التغيرات المناخية خلال السنوات المقبلة، معلنا استضافة البرازيل لـ قمة المناخ 2025.

رئيس البرازيل يستضيف قمة المناخ 2025

وأوضح رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، خلال كلمته بقمة المناخ أن بلاده ملتزمة بتعهداتها لمواجهة تغير المناخ، مشددا على أهمية حماية غابات الأمازون، وكوكب الأرض، ومواصلة جميع الجهود لوقف قطع أشجار الغابات، جاء ذلك بعد إعلانه استضافة قمة المناخ 2025 والاستعداد لها بشكل مبكر وغير مسبوق.

تقليل الانبعاثات الكربونية قبل قمة المناخ 2025

وأكد رئيس البرازيل أن هناك ممارسات سلبية تحدث في غابات الأمازون، وتأثيرها السلبي ينعكس بوضوح على الناتج المحلي للبرازيل، ومع ذلك جاء الوقت لاستئناف التواصل مع دول العالم المختلفة من أجل دعم الدول الفقيرة عبر الاستثمار في المشروعات التى تساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتدعم الحفاظ على البيئة.

البرازيل تحذر من قطع غابات الأمازون

وتزامنا مع استضافة البرازيل لفعاليات قمة المناخ 2025، أعلن لولا دا سيلفا أن بلاده ستتعاون مع الدول الداعمة للسلام العالمي، والدول التي تقع في مناطق جزرية والأكثر عرضة للغرق تأثرا بالتغيرات المناخية، مشددا على أهمية العمل على خفض الانبعاثات الغازية، والسيطرة على الاحتباس الحراري وكذلك وقف نزيف قطع الأشجار الذي يحدث في غابات الأمازون.

وأشار رئيس البرازيل في خطابه، إلى أن العالم يتجاهل التحذيرات بشأن تغير المناخ في الوقت الذي تنفق فيه تريليونات الدولارات على الحروب، مضيفا أن المجتمع الدولي أصبح بحاجة لقيادة بشكل أفضل نحو التصدي للتغيرات المناخية ومواجهة آثارها، والبرازيل مستعدة للانضمام إلى الجهود الدولية من أجل بناء كوكب نظيف.