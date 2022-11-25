كاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية تحتفل بمرور 175 عاما على تدشينها

نظمت كاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية من مساء اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 175 عاما على تدشينها، بحضور المطران كلاوديون لوراني مطران اللاتين بمصر والأب مراد مجلع الخادم الأقليمي.

ووفقا لبيان كاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية تضمنت الاحتفالية عدد من الترانيم والصلوات من الكورال الخاص بالكنيسة وحضر كلا من الرهبان الفرنسيسكان بمصر والقمص إبرام اميل، الوكيل البطريركي للأقباط الأرثوذكس والأب نعيم كوريه الوكيل البطريركي لصاحب الغبطة البطريرك يوسف الأول يوسف عيسى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك.

حضور حفل تدشين سانت كاترين

كما تواجد القمص أنطونيوس عطاس الوكيل البطريركي لصاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والأب شاريل الماعوشي مساعد راعي الطائفة المارونية بالإسكندرية، و الأب كريكور موراديان وكيل طائفة الأرمن الأرثوذكس بالإسكندرية والقس الدكتور راضي عطاق رئيس الطائفة الإنجيلية المتباقية بالإسكندرية، والقس ديفيد عزيز عميد الكنيسة الأسقفية بالإسكندرية.

تاريخ كاتدرائية سانت كاترين

حيث أنشئت كاتدرائية سانت كاترين منذ عهد محمد علي باشا كان للجالية الايطالية التي عاشت لفترة طويلة في الإسكندرية، خلال القرنين الماضيَين، تأثيرًا ثقافيًا واجتماعيًا كبيرًا أثر على الحياة في مصر بشكل عام، وفي مدينة الإسكندرية بشكل خاص، مما جعلها تنفرد عن باقي محافظات مصر بطبيعتها وتعدد الثقافات والحضارات