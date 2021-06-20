يحتفل به الأقباط الأرثوذكس.. كل ما تريد معرفته عن عيد العنصرة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بـ«عيد العنصرة»، حسب الاعتقاد المسيحي، إذ يعتقد المسيحيون، أن اليوم الموافق 9 بؤونة بحسب التقويم القبطي، يوافق ذكرى حلول الروح المقدس على تلاميذ المسيح، ويطلق عليه أيضا بجانب عيد العنصرة، اسم عيد حلول الروح القدس على التلاميذ.

وعيد العنصرة أو عيد الخمسين، هو عيد مسيحي يحتفل به بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، بحسب رواية سفر أعمال الرسل.

قصة عيد العنصرة بحسب السنكسار القبطي

ويذكر كتاب السنكسار القبطي، قصة عيد العنصرة بالقول: «بينما كان تلاميذ المسيح في علية صهيون مجتمعين حل عليهم الروح القدس على شبه ألسنة نارية وملاهم من المواهب وكشف لهم حقائق الإيمان وأزال الخوف من قلوبهم وصيرهم حكماء معلمين غيورين مبشرين مدبرين روحيين، وقد ظهرت أثار هذه النعمة في الحال ليس فقط باللغات المختلفة التي تكلموا بها بل بانتقالهم أيضا بغتة إلى قمة الكمال المسيحي حتى أمكنهم في زمن قصير أن ينشروا بشرى المسيح في أقاصي العالم رغم مقاومة واضطهاد الملوك والقياصرة الجبابرة والولاة الظالمين وبواسطة ما حصلوا عليه من تلك النعم صنعوا الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة حتى أذهلوا فلاسفة العالم بتعاليمهم وسيرتهم وسادوا على العقول».

مظاهر احتفال الأقباط بـ«عيد العنصرة»

والسنكسار عبارة عن كتاب يقرأ في صلوات الأقباط الأرثوذكس خلال القداسات، ومن المقرر أن تقرأ قصة هذا العيد خلال القداسات التي ستقام في الكنائس القبطية الأرثوذكسية على مستوى العالم، اليوم، احتفالا بتلك المناسبة، ووسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر عيد العنصرة أو عيد الخمسين عيد مهم في التقويم العبري القديم الذي كان يحتفل بنزول وحي ناموس موسى وقد أدخله المسيحيون ضِمن الأعياد المسيحية لإحياء ذكرى نزول الروح القدس على تلاميذ المسيح الإثني عشر حسب الاعتقاد المسيحي.