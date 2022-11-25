وكيل إعلام الشيوخ: قرار البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشأن الداخلي.. ومصر ماضية في طريق الإصلاح

أدان النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان في مصر ، مؤكدا بأن مثل هذه القرارات تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر ولا تمت للواقع بصلة، موضحا البرلمان الأوربي فقد صوابه وعليه مراجعة مواقفه وقراراته التي تفتقد للمصداقية.

القاصي والداني شاهد حجم الإنجازات التي تتحقق في كل المجالات

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مصر ماضية في طريقها للإصلاح وأن القاصي والداني شاهد حجم الإنجازات التي تتحقق في كل المجالات، خاصةً في مجال حقوق الإنسان، بدايةً من إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من إجراءات اتخذتها الدولة لتأكيد حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والضمير الإنساني، وأن ادعاءات البرلمان الأوروبي تنم عن نوايا سيئة تجاه مصر وهي في طريقها للإصلاح.

اتهامات البرلمان الأوربي للدولة المصرية محض خيال

ولفت وكيل اعلام الشيوخ إلى أن ما ذكر في تقرير البرلمان الأوربي من اتهامات للدولة المصرية، محض خيال أرادت قوى الشر أن تلصقه بمصر، سواء تطبيق الإعدام على الأطفال، وهذا غير موجود في القانون المصري نهائيا، أو اعتقال المدعو علاء عبد الفتاح، وهو مسجون جنائي بارتكابه أحد الجرائم التي نص عليها القانون.

وشدد محمد الدابي على أن الدولة المصرية والشعب المصري، يحترم كل المؤسسات الدولية، وكذلك لن يتهاون في المساس بسيادته أو من يحاول النيل منها.