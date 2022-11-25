أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ: قرار البرلمان الأوروبي عن الأوضاع بمصر أساسه باطل

أدانت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022 مؤكدة أن هذه الادعاءات الواردة بالبيان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مغلوطة وأساسها باطل. ‏ ‏ ‏

وقالت في بيان لها منذ قليل، إن البرلمان الأوروبي يكتفي بذكر هذه الادعاءات ولكن بالنظر لأفعاله، فنجد أنه لا يحترم أي من الأشياء الذي يتحدث عنها وذلك فيما يخص حقوق الإنسان، منوهة أن هذا تدخل سافر فى شئون الدولة المصرية وهو ما نرفضه تماما. ‏ ‏

الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الانسان

وأشادت أمين سر لجنة حقوق الإنسان برد مجلس النواب المصري على بيان البرلمان الأوروبي، ووصف نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، مؤكدة أن الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الانسان، من اجل الاهتمام بأساسيات حقوق الانسان. ‏ ‏ ‏ ‏

وأوضحت امين سر حقوق الشيوخ، أن البرلمان الأوربي لم يذكر في حديثه ما قامت به مبادرة حياة كريمة، وتغييرها وجه العديد من المواطنين خاصة بالقرى والمراكز، بالإضافة إلى حزم المبادرات التي اطلقتها الدولة المصرية للنهوض بكافة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنى الأساسية. ‏ ‏ ‏

الدولة لن ترضخ لمثل هذه الأفعال والتدخلات السافرة

وأوضحت النائبة رشا اسحق أن قرار البرلمان الأوربي يعكس نظرته المتحيزة، ويعتبر أن ذلك من الأدوات التي قد يمارس بها الضغط على الدولة المصرية، ولكن لن ينالوا مرادهم لأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن ترضخ لمثل هذه الأفعال والتدخلات السافرة.‏