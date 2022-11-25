النائبة سحر صدقي: البرلمان الأوروبي ينفذ أجندات للنيل من استقرار الدول

أكدت النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب، أن بيان البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان في مصر يحمل اتهامات باطلة، اعتاد أن يطلقها بين حين وآخر، من أجل تنفيذ أجندات هدفها النيل من استقرار الدول، موضحة أن الدولة المصرية كانت ولا تزال لها الريادة في المنطقة والعالم، وأن مثل هذه الأكاذيب لن تنال من مصر، ومستمرون في بناء الجمهورية الجديدة بكل قيمنا الراسخة وعلى رأسها إعلاء مبادئ حقوق الإنسان، كما نصت عليها الأمم المتحدة.

ولفتت سحر صدقي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن أوروبا تركت مشاكلها الداخلية، من العنصرية وقمع الأقليات والفساد الأخلاقي، والإهدار للكرامة الإنسانية، الذي يمارس في أوروبا يومياً، وتفرغت لمتابعة ومحاسبة مصر، فهذا غير مقبول.

وشددت على أن المصريين أصحاب حضارة وتاريخ، ووقت أن كانت أوروبا في ظلام، قادت مصر التنوير في العالم، ونحن على مشارف الجمهورية الجديدة ونبني وطنا من جديد يقوم على العدل والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان، ودولة القانون هي التي تحكم في مصر، والجميع سواسيه أمام القانون، وافترءات البرلمان الأوروبي، لن تثني الدولة المصرية عن المضي قدما في خطوات الإصلاح.