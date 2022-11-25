وكيل «طاقة النواب»: قرار البرلمان الأوروبي محاولة لتشويه صورة مصر

هاجم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أنه يعتمد على مجموعة من الأكاذيب التي لا تمت للواقع بصلة، موضحا أن هناك تعمد واضح لنشر أكاذيب حول حقوق الإنسان في مصر، لتشويه صورتها والنيل منها: «لن نصمت عن هذا التجاوز غير المبرر».

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في بيان منذ قليل، أن قرار البرلمان الأوروبي يعد تدخلا سافرا في الأوضاع داخل الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض تماما، ولن نقبل بأي تدخل أو تجاوز تجاه دولتنا.

وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن الدولة المصرية اتبعت سياسات ممتازة خلال السنوات الماضية لتحسين الأوضاع الحقوقية ومنها إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة لتشكيل لجنة العفو الرئاسي وكذلك إنشاء العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إطلاق رئيس الجمهورية للحوار الوطني في مصر، بمشاركة جميع القوى السياسية ومختلف فئات المجتمع، أكبر دليل على حقيقة الأوضاع داخل مصر.

وأوضح أن العالم أجمع يتحدث عن انبهاره بما ظهر عليه مؤتمر المناخ، واستضافة مصر لهذا الحدث الكبير، مشيرا إلى أن توقيت بيان البرلمان الأوروبي تعمد واضح لتشويه مصر: «مصر قوية بقيادتها وشعبها».