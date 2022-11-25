النائب حسن عمار: بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر مسيس ويحمل مغالطات

استنكر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر؛ واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن حمل العديد من المغالطات والكوارث والأكاذيب، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي يستخدم ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر باستناده على تقارير لمنظمات مشبوهة هدفها الإساءة للدولة، خاصًة عقب نجاح مصر في تنظيم وخروج مؤتمر المناخ COP27 بصورة أشاد بها العالم.

وأضاف «عمار»، في بيان، أن هناك تحديات تواجه حقوق الإنسان في كل الدول، ولا توجد أي دولة في العالم لديها سجل ناصع في حقوق الإنسان بما فيها الدول الغربية، ولكن تلك التحديات يمكن التغلب عليها عن طريق استراتيجية تؤكد الرغبة في إرساء مبادئ الحقوق والحريات كالتي أطلقتها مصر العام الماضي، فضلًا عن إطلاق الدعوة لكل القوى السياسية دون إقصاء لأحد للمشاركة في الحوار الوطني، واستمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية، باستخدام صلاحياته بالإفراج عن المحبوسين، ليصل عدد المفرج عنهم لأكثر من 1000 شخص، وتوجيهه المستمر بضرورة دمجهم مرة أخرى في المجتمع، فضلًا عن إقامة العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات البينة التحتية، وإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع المبادرات الرئاسية في المجال الصحي وغيره، وكلها تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان.

وأكد «عمار»، أن مصر تعيش عصرًا من التنمية الشاملة، وقوة الدولة التي تعيد الانضباط لكثير من الأمور والقضايا.