حزب المصريين الأحرار: بيان البرلمان الأوروبي مسيس.. وعصر الإملاءات انتهى

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مسيس تماما، وبيان مجلس النواب المصري، عليه، شمل ردا وافيا، مؤكدا أن عصر الإملاءات انتهى تماما.

وأضاف «خليل»، خلال اتصال هاتفي لـ «EXTRA NEWS»، أن بيان البرلمان الأوروبي تحدث عن أحداث في 21 أغسطس 2013، أي بعد ثورة 30 يونيو، التي قضت على الفاشية الدينية في مصر.

وأفاد بأن بيان البرلمان الأوروبي، يذكر أن من جرى الإفراج عنهم لم يكن من الصحيح حبسهم من البداية، مشيرا إلى أن مثل هذه الحملات ليست جديدة، ولكنها مستمرة ومعروفة، فهذه آليات الخارج يستخدمها ضد الدول التي يستهدفها لتفكيكها وهز أمنها القومي.

وتابع: « تدخل البرلمان الأوروبي سافر في سياسات الدول، ويرجعنا لأيام المندوب السامي البريطاني، وهذه إملاءات لا تقبلها أي دولة».

وواصل: «بسأل البرلمان الأوروبي لماذا لم يتحرك مع اللاجئين السوريين، ولم يتحملوا احتضان اللاجئين السوريين، والذي أكرمهم فيهم أقام لهم مخيمات للاجئين ومنعوهم من الدخول لبلادهم، أليس هذا من حقوق الإنسان؟، وماذا فعلوا للقضية الفلسطينية أليست حقوق إنسان؟».

سياسات انتقائية وازدواجية في المعايير

واستكمل: «هذه سياسات انتقائية معروفة وازدواجية المعايير تتم داخل البرلمان الأوروبي، فهل يريد أن يغطي على المشاكل الداخلية في بلادهم نتيجة للعملية الروسية الأوكرانية وأزمات الشتاء؟ ويغطي هذا بإلقاء اللوم؟».

وأردف: «أرجو من البرلمان الأوروبي وحقوق الإنسان في أوروبا الاهتمام بمواطنيها الأوروبيين وتوفير الغذاء والدفء الذي يفتقدونه في الشتاء المقبل».