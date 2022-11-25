عضو خارجية الشيوخ: قرار البرلمان الأوروبي عن أوضاع مصر يعتمد على ادعاء باطل لا سند له

أدانت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشأن المصري، واصفة قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ادعاء باطل لا سند له.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أن البرلمان الأوروبي مواقفه غير مفهومة تجاه مصر، لاسيما وأنه في الوقت الذى أثبتت مصر نجاحها في تنظيم قمة المناخ cop27، يقوم البعض بنشر معلومات مغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يؤكد عن وجود حملة ممنهجة للإساءة للدولة المصرية.

قرار البرلمان الأوروبي حمل العديد من المغالطات والأكاذيب

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حمل العديد من المغالطات والأكاذيب التي لا تمت بصلة لحالة حقوق الإنسان في مصر ،لاسيما وأن الدولة المصرية كانت حريصة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ والتي كانت مطبقة منذ عهود سابقة.

وتساءلت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن ما تضمنه الاسانيد التي لجأ اليها القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن قيام مصر بتطبيق السجن المشدد والإعدام على الأطفال.

وتابعت: المشرع المصري كان حريصا على حماية الأطفال وليس البطش بهم كما يزعم البرلمان الأوروبي.

النائبة تطالب باستقصاء الحقائق حول قرارات العفو الرئاسي التي تصدر بشكل أسبوعي

وطالبت النائبة ريهام عفيفي البرلمان الأوروبي باستقصاء الحقائق حول قرارات العفو الرئاسي التي تصدر بشكل أسبوعي، وحرص القيادة السياسية على تأهيل هؤلاء الشباب للخروج إلى الحياة من جديد.

وقالت: مصر مستمرة في بناء الجمهورية الجديدة وليس لدينا من الوقت ما نضيعه للرد على أكاذيب يروجها البعض للنيل من سمعة مصر التي باتت في مصاف الدول الكبرى.

وشددت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ على أن السجين علاء عبد الفتاح ليس معتقلا تعسفيا وإنما يحاكم وفقا لجريمة جنائية حكم فيها من القضاء المصري.