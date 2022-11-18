إعلامي مصري مقيم في الصين لـ«مصر تستطيع»: نقلت تاريخ بلدي للصينيين

قال محمد أسامة، إعلامي مصري مقيم في الصين، إنه التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة بمجموع 95% علمي علوم في الثانوية، ودرس اللغة الصينية، وعمل في مجال السياحة حتى 2011، ثم شارك في العمل مع وكالة إعلامية صينية كانت تصنع فيلما وثائقيا في مصر، متابعا «من هنا جات لي الفكرة ليه صوتنا بيتسمع من خلال أجانب، وسافرت الصين وقررت أشتغل في مجال الإعلام هناك، ولقيت إن أشهر برنامج عندهم هو برنامج الخاطبة، وقدمت في البرنامج».

تعلم في جامعة القاهرة وتميز في الصين

وأوضح «أسامة» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC»، أن مستوى التعليم في كلية الآداب بجامعة القاهرة مميز وأكسبه اللغة بشكلها السليم الذي ساعده على العيش وسط الشعب الصيني، وبعد السفر مارست اللغة بشكل أكبر، مضيفا أنه بدأ تقديم برامج ومناسبات باللغة الصينية وقدم عدة حلقات يتكلم فيها عن مصر وتاريخها باللغة الصينية.

وأشار محمد أسامة إلى أن في 2015 بدأ العمل في برنامج «محادثات غير رسمية» وقدم خلاله 150 حلقة، متابعا «الشعب الصيني بينادوني بالتنين المصري، والبرنامج يذاع أسبوعيا وكل مشارك في البرنامج يحكي عن بلاده، وننقل من خلاله الثقافة والتراث المصري، ونوعي الشعب الصيني بما وصلت إليه بلادنا من تقدم ورقي».

اللغة هي مجرد وسيلة للتواصل مع الشعوب

وأضاف الإعلامي محمد أسامة أن اللغة هي مجرد وسيلة للتواصل مع الشعوب وساعدته على التواصل مع شعب يقارب ربع سكان كوكب الأرض، متابعا «شاركت في تحكيم برنامج يجمع كل مواهب العالم، والشعب الصيني محب للمصريين، والحضارتان المصرية والصينية متشابهتان في بعض الخصائص بشكل يمكن من مقارنتهما ببعضهما البعض، وبدأت أشتغل على الترويج السياحي لمصر ودعم قطاع سياحة الشباب».