تامر عاشور لـ أنغام: من أسعد لحظات حياتي لما كنت أقعد مع عامر منيب (فيديو)

كشف الفنان تامر عاشور ذكرياته مع النجم الراحل عامر منيب، قائلا: «من الشخصيات المحترمة، وخلوق، ربنا يرحمه، واشتغلت معاه في أغنية ثانية واحدة، واشتغلت معاه في فيلم الغواص مع الفنان الكبير حسن حسني».

تامر عاشور: عامر منيب كان بالنسبة لي مثل

وأضاف تامر عاشور خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن عامر منيب بالنسبة له مثل، ومن بين أسعد لحظات حياته كات حين يجلس مع عامر منيب في منزله، متابعا: «سواء كنا بنسمع حاجة أو بنظبط حاجة أو مش بنسمع حاجة خالص، عامر شخص كريم جدا وخلوق جدا».

أنغام: عامر كان محبوب جدا فنيا وإنسانيا

من جهتها، قالت الفنانة أنغام: «عامر منيب كان محبوب جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الإنساني وبين زمايله، هو حاجة كانت متتوصفش في جماله.. الله يرحمه، كان ابن موت من كتر ما كان حلو في كل حاجة، استكترته علينا الدنيا».

وكان تامر عاشور قدم خلال الجزء الأول من الحلقة عددا من أشهر أغانيه، وقالت عنه أنغام في بداية الحلقة: «أنت صاحبي وزميلي واشتغلنا مع بعض، بس ده ميمنعش أبدي إعجابي بيك وبموهبتك ، ملحن غير عادي، وصوتك فريد، وعازف شاطر ».