هاني شاكر يساند أنغام في أزمتها الصحية: أتمنى عودة سريعة لرمز الفن الراقي

وجه الفنان هاني شاكر رسالة للفنانة أنغام تمنى لها الشفاء العاجل بسبب الوعكة الصحية التي تمر بها الآن، وذلك خلال تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل «فيس بوك»، قائلا: «الفنانة الكبيرة والحبيبة الغالية أنغام كل التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل والعودة السريعة لفنك وجمهورك الكبير الذي يدعو لك بسرعه الشفاء والعودة مرة أخرى لفنك وحفلاتك من جديد يا رمز الاحترام والفن الجميل الراقي».

وتمر الفنانة أنغام بوعكة صحية وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي لها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى».

أنغام في المستشفى تحت الإشراف الطبي بسبب وعكة صحية

وأضاف المكتب الإعلامي للفنانة أنغام: «حاليا ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن، وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة المقبلة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول».

وتابع: «نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها.. نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل».

نادية مصطفى تكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

وكشفت الفنانة نادية مصطفى تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، بعد الأزمة الصحية التي تعرضها لها مؤخراً، في تصريحات لـ «الوطن» قائلة: «أجرت أنغام عملية جراحية منذ 5 أيام بسبب مشكلة في المعدة، ثم خرجت من المستشفى، ولكن حدث لها انتكاسة ومضاعفات، وهذه الأمر حدث لحالات نادرة، مما إلي دخولها المستشفى من جديد».